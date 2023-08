Orso investito a Vezzano, al lavoro il Corpo Forestale

mercoledì, 30 agosto 2023

Vezzano (Trento) – Un orso è stato investito a Vezzano (Trento) nella tarda serata di ieri. L’automobilista è incolume e l’animale si è allontanato. Sul posto sono arrivati, oltre ai vigili del fuoco volontari di Vezzano, anche le Guardie forestali che si sono messe al lavoro per cercare l’orso.

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede che il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento “s’impegni al massimo per cercare l’animale e, se trovato e se necessario, lo recuperi e gli porti soccorso con la massima cura e ribadisce la necessità di allestire i cosiddetti “corridoi faunistici” che, oltre a consentire la dispersione della fauna in più vasti areali, sarebbero anche in grado di ridurre il pericolo e i danni derivanti dagli investimenti di animali selvatici che tentano di attraversare le strade”.