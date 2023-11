Operazione Pettirosso: due arresti per bracconaggio nel Bresciano

venerdì, 24 novembre 2023

Brescia – Operazione antibracconaggio dei carabinieri Forestali denominata “Pettirosso“, coordinata dal reparto operativo-Soarda (Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) del raggruppamento Carabinieri Cites in sinergia con i gruppi Carabinieri forestali di Brescia, Bergamo, Mantova, Vicenza, Verona e Padova e il supporto di un’unità cinofila.

Due arresti in provincia di Brescia: il primo è finito in carcere per un’arma clandestina con matricola abrasa. L’uomo è stato sorpreso mentre catturava e uccideva uccelli, tramite trappole tipo “sep”. Durante la perquisizione domiciliare è stata trovata l’arma clandestina. Invece il secondo è stato arrestato in flagranza perché trovato in possesso di elevate quantità di sostanze stupefacenti e di 22 richiami vivi identificati da anelli contraffatti.

Red. Cro.