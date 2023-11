Operazione Missing trucks: maxi sequestro nei confronti di Bresciano

giovedì, 23 novembre 2023

Brescia – Sequestro di conti correnti e di camion a Bresciano: l’operazione “Missing trucks” condotta dalla Guardia di Finanza di Rimini ha portato al sequestrato di sette conti correnti e 148 tra camion e rimorchi.

Il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini sulle disponibilità finanziarie e sui beni degli indagati per un valore di 10 milioni. L’inchiesta ha origine col fallimento di una società di trasporti con sede a Rimini nel 2021 per un totale di un milione e 900mila euro. Bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta distrattiva sono le ipotesi di reato nei confronti di otto persone, tra cui il bresciano.