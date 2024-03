Operazione della Polizia di Stato al valico di Vipiteno: due arresti

sabato, 2 marzo 2024

Bolzano – La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione, nelle province di Aosta, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine che, dal 22 febbraio scorso, lo SCO e le Squadre mobili di Aosta, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine nonché le SISCO competenti, supportate da diversi equipaggi dei Reparti prevenzione crimine e da alcune unità di elicotteristi, hanno svolto attraverso mirate attività info-investigative in diverse aree delle citate province di retro-valico, notoriamente frequentate da soggetti, italiani e stranieri, i quali, lungo le direttrici frontaliere terrestri utilizzate dai migranti irregolari, sono dediti a reati di criminalità diffusa.

In provincia di Bolzano, sono stati svolti diversi posti di controllo presso la barriera autostradale di Vipiteno e la stazione di Brennero in ingresso sul territorio nazionale, nonché nel capoluogo, nei luoghi quotidianamente frequentati da extracomunitari irregolari ovvero la stazione ferroviaria e gli argini dei fiumi Isarco e Talvera. Nell’ambito dei controlli nella fascia di frontiera implementati. Per l’occasione, è stato arrestato un cittadino russo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina poiché trasportava illegalmente quattro cittadini siriani, privi di documenti, in ingresso sul territorio nazionale. I predetti controlli rafforzati hanno, inoltre, consentito di rintracciare ed arrestare anche due cittadini extracomunitari destinatari di provvedimenti restrittivi.

Le attività nelle diverse province di confine hanno consentito di conseguire, tra le altre cose, i risultati sotto riportati: 44 persone arrestate per stupefacenti, favoreggiamento immigrazione clandestina e come destinatari di provvedimenti restrittivi; 151 persone denunciate per reati vari; 12.071 persone identificate; oltre 2000 dosi di hashish e cocaina sequestrate; elevate circa 100 sanzioni amministrative al codice della strada e per illeciti in attività commerciali. L’operazione ha colpito diversi gruppi criminali locali che, nel contesto sopra descritto, sono attivi soprattutto nella gestione di piazze di spaccio in cui agiscono stranieri irregolari.