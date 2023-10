Operazione della Polizia di Stato al Brennero e Bolzano: quattro arresti

mercoledì, 18 ottobre 2023

Brennero (Bolzano) – Doppio intervento della Polizia di Stato, il primo al commissariato di Brennero e il secondo a Bolzano.

AL BRENNERO – Negli ultimi giorni, a seguito dell’intensificazione dei controlli sulle persone in ingresso in Italia disposta in conseguenza della delicata situazione internazionale in atto, tre persone sono state arrestate dagli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Brennero.

A seguito di un controllo su un treno EC proveniente da Monaco, è stata fermata una persona che esibiva un passaporto peruviano, che, dopo approfondite verifiche, è risultato falso.

Un uomo di 23 anni di cittadinanza cubana, già colpito da un provvedimento di espulsione dall’Italia, è stato arrestato. Inoltre, sono state sequestrate anche due patenti di guida false. Su un altro treno EC proveniente da Monaco, è stato invece individuato un cittadino italiano di 36 anni, con diversi precedenti, subito dopo condotto presso il carcere di Bolzano, in quanto colpito da un provvedimento di custodia cautelare per atti persecutori e danneggiamento. Il terzo arrestato è un cittadino tunisino ventenne, identificato nell’abitato di Brennero e che è risultato colpito da un ordine di custodia cautelare, avendo commesso una rapina commessa in un’altra Regione italiana.

NEL CAPOLUOGO – Intanto prosegue senza sosta l’impegno della Questura nel reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti in Alto Adige e, in particolare, a Bolzano. Personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, in occasione di un servizio di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Don Bosco, ha sottoposto a perquisizione domiciliare e personale un cittadino albanese di 33 anni, con precedenti in materia di droga, richiedente protezione internazionale.

La perquisizione dell’appartamento e dei locali nella disponibilità dell’uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare a suo carico due involucri contenenti sostanza stupefacente per un totale di quasi mezzo chilogrammo di cocaina.

Al termine della stesura degli atti e come disposto dal PM di turno presso la locale Procura, il cittadino albanese è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Con l’ultimo intervento, salgono a sette i chili di cocaina sequestrati in Alto Adige dalla Squadra Mobile nel 2023, tutto stupefacente destinato al consumo locale, per un totale di oltre trentamila dosi tolte dal mercato.