Operazione della Guardia di Finanza a Bolzano: due arresti

Vipiteno (Bolzano) – Operazione antidroga della Guardia di Finanza in Alto Adige: in due distinte operazioni i finanzieri hanno arrestato due cittadini stranieri, e denunciato una terza persona.

Il primo intervento è stato condotto dai militari del Gruppo Bolzano, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio lungo i prati del Talvera, ormai affollati da famiglie e da ragazzi di ogni età in cerca di un momento di relax, complici le giornate primaverili degli ultimi giorni.

I finanzieri tra la folla per osservare due cittadini che, dopo essersi allontanati da un gruppo di connazionali, hanno iniziato a confabulare tra loro. L’atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad avvicinarsi, per procedere allo loro identificazione. A quel punto, pero, i due hanno iniziato una breve fuga, non prima di aver scagliato un involucro delle dimensioni di un pugno in direzione del fiume.

Il tentativo di fuga è stato interrotto dai finanzieri, che li hanno identificati; il resto lo ha fatto Gabbo, un finanziere a quattro zampe che, guidato dal suo conduttore, ha rinvenuto il pacchetto del quale uno dei due aveva tentato di liberarsi. La verifica del suo contenuto ha rivelato un significativo quantitativo di droga, oltre 30 grammi di cocaina, che è stato sequestrato dai militari.

La perquisizione personale ha, poi, rivelato il possesso di una significativa somma di denaro da parte dell’uomo, oltre 2.000 euro, ritenuti il provento di un’intensa attività di spaccio posta in essere dai due nel corso del pomeriggio.

Conseguentemente, i militari hanno proceduto all’arresto di quest’ultimo, un trentaduenne e alla denuncia a piede libero del suo accompagnatore, un ventiquattrenne, entrambi già noti alle forze dell’ordine per analoghi reati commessi in passato.

La seconda operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Bolzano, che hanno arrestato un cittadino di ventisette anni, incensurato e da tempo regolarmente presente sul territorio nazionale che, all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dell’uomo, residente a Vipiteno, è stato trovato in possesso di quasi 800 grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.