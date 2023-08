Operazione dei carabinieri di Cavalese contro lo spaccio di droga

sabato, 26 agosto 2023

Cavalese (Trento) – Al fine di arginare il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti nelle Valli di Fassa e Fiemme, la Compagnia Carabinieri di Cavalese ha predisposto diversi servizi svolti da militari dell’Aliquota Operativa che permettevano di portare a termine le seguenti operazioni:

in Val di Fassa di procedere al rintraccio, in una struttura ricettiva nella quale era impiegato con contratto stagionale, di un narcotrafficante proveniente da fuori regione a carico del quale, in collaborazione con la Squadra Mobile di Trento, veniva eseguita un’ordinanza restrittiva emessa da una Procura del Centro Italia per un cumulo pene sempre inerenti gli stupefacenti.

Il giovane, condotto nel carcere di Trento, veniva anche trovato in possesso di ulteriore narcotico verosimilmente destinato al mercato locale, per la cui detenzione il giovane dovrà chiarire le proprie responsabilità all’Autorità Giudiziaria Trentina.

In Val di Fiemme invece è stato denunciato un soggetto italiano, trovato in possesso di stupefacente destinato allo spaccio, a carico del quale sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione degli acquirenti e sono stati segnalati due giovani locali, trovati in possesso di modici quantitativi di hashish.

Da segnalare infine la denuncia, in Val di Fassa, di una giovane italiana resasi responsabile di vari furti presso degli esercizi commerciali del luogo, in questo caso l’attività congiunta delle Stazioni Carabinieri di Canazei e Moena, ha permesso di identificare la responsabile e recuperare la refurtiva che veniva riconsegnata ai legittimi proprietari.