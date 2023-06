Operazione “Cheap Ink”: confronto a Bolzano tra Fiamme Gialle e Procuratore Europeo

mercoledì, 14 giugno 2023

Bolzano -Confrontotra le Fiamme Gialle e il Procuratore Europeo delegato: presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano ha avuto luogo un tavolo tecnico tra il Procuratore Europeo Delegato alla sede di Venezia – dottoressa Donata Costa – competente su tutto il “Triveneto”, e le Fiamme Gialle del Trentino-Alto Adige, alla presenza del Comandante Regionale del Corpo – Generale di Brigata Guido Zelano – dei comandanti provinciali di Bolzano e Trento e di tutti i comandanti dei Reparti operativi della regione.

L’INCONTRO – La Procura Europea (European Public Prosecutor’s Office – E.P.P.O.), istituita con Regolamento comunitario del 2017, dal 1° giugno 2021 è operante nei 22 Stati membri dell’Unione europea che vi hanno aderito, tra i quali l’Italia, ed è competente sui reati che ledono gli interessi finanziari unionali.

Quale Autorità giudiziaria comunitaria, può svolgere direttamene indagini e aggredire i proventi delle attività delittuose su tutto il territorio degli Stati aderenti, superando le criticità finora rappresentate dai confini tra gli Stati, costituendo, pertanto, un efficace strumento nel contrasto alle frodi transnazionali perpetrate dalla criminalità economico-finanziaria.

Per la specificità delle materie di sua competenza, stretta è la sinergia tra la Procura europea e la Guardia di Finanza, forza di polizia giudiziaria avente competenza generale in materia economica e finanziaria.

L’incontro tra il Procuratore europeo delegato e i Finanzieri si è sviluppato attraverso un partecipato confronto in cui, sovente, è stato dato spazio all’analisi di casi pratici ed ha consentito di approfondire aspetti di natura sostanziale e procedurale relativi all’accertamento degli illeciti penali di competenza dell’Ufficio giudiziario comunitario al fine di massimizzare l’efficienza dell’apparato investigativo nel suo complesso.

OPERAZIONE “CHEAP INK” – Tra le attività investigative di maggior spessore recentemente concluse dalla Guardia di Finanza altoatesina su delega della Procura Europea (di cui è stata data notizia alla fine del mese di gennaio scorso), vi è l’Operazione “Cheap Ink”, che ha visto 18 soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode IVA intracomunitaria, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, in relazione al commercio di rilevanti quantitativi di materiale da cancelleria e di consumo per le apparecchiature di stampa. Attraverso un reticolo di società dislocate prevalentemente nel triveneto e in numerosi Paesi dell’Unione Europea, tali prodotti venivano importati in Italia omettendo sistematicamente il versamento dell’Iva dovuta. Questo meccanismo fraudolento ha consentito a due imprenditori e ai loro principali fiancheggiatori di rivendere i prodotti importati a prezzi estremamente vantaggiosi, con alterazione del principio di leale concorrenza sul mercato. Infatti, gli indagati avevano attribuito la titolarità formale delle circa 30 società coinvolte nella frode, a compiacenti «teste di legno», persone perlopiù indigenti e disposte a farsi carico delle eventuali responsabilità derivanti dalla loro amministrazione. Le indagini, protrattesi per oltre due anni ed eseguite anche con il ricorso a sofisticate tecnologie investigative, hanno impegnato i Finanzieri altoatesini in collaborazione con unità investigative di numerosi Stati membri, quali la Repubblica Ceca, la Polonia, l’Austria, la Slovacchia, l’Olanda e la Germania, utilizzando il sistema investigativo unitario della Procura Europea. Al termine delle investigazioni, sono state eseguite: 3 misure di custodia cautelare in carcere; 8 misure di arresti domiciliari; 3 misure dell’obbligo di dimora; 4 misure di divieto ad esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese.

Inoltre, sono state sottoposte a sequestro somme di denaro, disponibilità finanziarie, automezzi e immobili, per un valore complessivo di circa 58 milioni di euro, pari al profitto dei reati contestati, da eseguirsi nei confronti.

In una fase in cui il Paese è chiamato a garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, assume un ruolo di primo piano la perfetta sinergia tra le Istituzioni deputate a reprimere i comportamenti fraudolenti aventi ad oggetto le risorse pubbliche che costituiscono un freno allo sviluppo del Paese frustrando gli sforzi tesi al rilancio dell’economia.