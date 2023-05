Operazione antiriciclaggio della Finanza in Valtellina: nei guai 10 persone

martedì, 9 maggio 2023

Sondrio – Controlli delle Fiamme Gialle in Valtellina a contrasto del trasferimento di valuta all’estero.

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio hanno concluso una operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi transfrontalieri di valuta.

I controlli effettuati dai finanzieri della Tenenza di Chiavenna hanno interessato in particolare un soggetto economico operante in Valtellina ed esercente, tra l’altro, l’attività di trasferimento transfrontaliero di denaro (money transfer).

Gli approfondimenti svolti hanno riguardato 2.184 transazioni finanziarie di trasferimento di denaro contante dirette verso Paesi terzi, per un volume complessivo pari ad 528.362 euro, oltre ad operazioni di trasferimento di denaro frazionate (smurfing one-to-one”) poste in essere al solo scopo di aggirare la normativa antiriciclaggio.

La normativa vieta, infatti, i trasferimenti di denaro in contante, effettuati per mezzo degli operatori “money tranfer”, pari o superiori ad 1.000 anche se effettuati nell’arco di 7 giorni.

L’azione di controllo delle Fiamme Gialle ha consentito di elevare sanzioni per un importo complessivo pari a 124.000 euro sia a carico del soggetto controllato che di 9 persone fisiche che avevano disposto tali operazioni.

Il controllo del traffico transfrontaliero di valuta, dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica e delle valute virtuali risulta uno dei compiti primari demandati al Corpo della Guardia di finanza, indispensabile per intercettare capitali illeciti che oltre ad inquinare l’economia legale, sono, talvolta, destinati a finanziare il terrorismo.