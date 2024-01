Operazione antidroga della Squadra Mobile di Bolzano: un arresto e una denuncia

giovedì, 18 gennaio 2024

Bolzano – Ancora un colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti in Alto Adige: la Squadra Mobile della questura ha arrestato un cittadino albanese e denunciato un suo connazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, operatori della Sezione Antidroga, in occasione di un servizio di contrasto in zona Tribunale, hanno sottoposto a perquisizione domiciliare e personale un cittadino albanese di 47 anni, con alcuni precedenti di polizia a carico.

L’attività, posta in essere nell’appartamento e nella cantina nella disponibilità dell’uomo, ha consentito di rinvenire e sequestrare numerose confezioni di sostanza stupefacente, per un totale di 434 grammi di cocaina, 1.540 grammi di hashish, oltre a 10.750 euro, considerati provento dell’attività illecita.

L’aspetto singolare si è avuto quando, nel corso delle operazioni di polizia, si è presentato davanti all’abitazione un altro cittadino albanese di 35 anni, con precedenti di polizia specifici, a cui è stato sequestrato un panetto di hashish del peso di 89 grammi e la somma in contanti di 8.000 euro.

Al termine della stesura degli atti e come disposto dal Pm di turno presso la locale Procura, il primo soggetto è stato associato presso la casa circondariale di Bolzano, mentre il secondo è stato segnalato all’autorità giudiziaria.