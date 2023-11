Operazione anticrimine a Trento: 33 persone denunciate

venerdì, 17 novembre 2023

Trento – Dopo Rovereto, nelle ultime ore anche a Trento la Polizia di Stato ha portato a termine la fase 6 dell’Operazione Anticrimine Alto Impatto.

Gli uomini della questura, Volanti, Squadra Mobile, ufficio Immigrazione, Reparto Prevenzione Crimine, Cinofili hanno identificato 821 persone, denunciato 33, il questore ha firmato 18 decreti di espulsione, di cui 3 trattenimenti al CPR, 4 partenze volontarie, 1 accompagnamento alla frontiera, 4 misure alternative, 7 ordini a lasciare il territorio nazionale, 4 fogli di via e 5 avvisi orali.

Inoltre gli agenti della Squadra Mobile diretti da Sergio Papulino hanno tratto in arresto un pregiudicato irregolare tunisino del ’91 perché trovato in possesso di 1 etto e ½ di cocaina diviso in ben 100 involucri; lo stesso è stato condotto presso la locale casa circondariale.