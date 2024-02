Operazione anti spaccio a Trento: arresti e denunce

martedì, 27 febbraio 2024

Trento – Lotta allo spaccio a Trento. Nel corso del fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Trento, coadiuvati anche da rinforzi forniti dalle Compagnie limitrofe di Cles e di Borgo Valsugana, hanno operato – in stretta sinergia con la Polizia Locale di Trento ed il suo Nucleo Cinofili – attuando alcuni servizi mirati in zona Piazza della Portella e Santa Maria Maggiore al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio in quelle specifiche zone della città.

In particolare, carabinieri ed agenti della Polizia Locale in borghese, hanno messo in campo un servizio di osservazione e di controllo che ha permesso di identificare in pochi giorni circa 120 persone (la maggioranza delle quali con precedenti penali o di polizia) e tra queste di trovarne ben 13 in possesso, a vario titolo, di sostanze stupefacenti di differenti tipologie.

Sei persone (tutte maggiorenni, tra cui due trentini) sono state segnalate al Commissariato del Governo per uso personale di stupefacenti in quanto trovati in possesso di modiche quantità (principalmente hashish e cocaina).

Un nigeriano di 38 anni, già noto alle Forze dell’ordine, è stato invece arrestato, proprio nei pressi di Piazza della Portella, poiché colto nell’atto di cedere una dose di hashish ad un cliente: l’immediata perquisizione personale e domiciliare ha permesso, nell’occasione, di rinvenire nella disponibilità dell’uomo ulteriori dosi di eroina e di hashish, nonché ben 735 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Ulteriori cinque persone, rispettivamente tre tunisini, un gambiano ed un albanese, sono stati invece denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio, sempre a seguito delle attività di osservazione condotte dai militari, che hanno consentito di documentare le cessioni di dosi – principalmente cocaina e hashish – avvenute sempre tra piazza Portella e Piazza Santa Maria Maggiore.