Ondata di maltempo in Valle Camonica e Sebino: la situazione

sabato, 26 agosto 2023

Pisogne (Brescia) – L’ondata di maltempo ha interessato anche la Valle Camonica e il Sebino con pioggia, grandine e forte vento. A Pisogne si è registrata la caduta di un albero sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Breno-Edolo e la circolazione dei treni è interrotta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della sede di Darfo Boario che stanno lavorando per liberare la linea ferroviaria dai tronchi e il ripristino del servizio ferroviario.

Altri interventi sono stati effettuati nel Bresciano dai vigili del fuoco del comando provinciale, in particolare in Val Trompia e Valle Sabbia, sempre per caduta alberi. Sotto controllo anche i corsi d’acqua. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani.