Omicidio Ziliani, Silvia Zani si difende: “Nostra madre voleva ucciderci”

giovedì, 30 marzo 2023

Brescia – Silvia Zani, una delle figlie di Laura Ziliani, ex vigilessa uccisa a Temù nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021, in carcere dal settembre 2021 per il delitto della madre, è stata sottoposta all’esame – durato quattro ore – davanti alla Corte d’Assise di Brescia, presieduta dal giudice Roberto Spanò. Incalzata dalle domande del Pm Caty Bressanelli, Silvia Zani ha dichiarato: “Quando ho ucciso mia madre ero convinta al 300 per cento che lei volesse avvelenarci. Ci avrei messo la mano sul fuoco”.

In quattro ore ha risposto alle domande, in alcuni momenti è scoppiata in lacrime, e durante l’esame ha dichiarato: “Eravamo convinti che nostra madre volesse ucciderci. Non so perché volesse ucciderci, ma ritenevamo che nostra madre volesse uccidere noi – tre figlie – e Mirto”. Ha anche parlato della relazione con Mirto e del legame con la sorella Paola, tutti e tre in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. “Nel mondo – ha detto Silvia Zani – esistono relazioni amorose differenti, mi andava bene che mia sorella avesse una relazione con il mio fidanzato. Non ci trovano nulla di male e mi andava bene che in futuro potessimo costruire una famiglia a tre”.

Nella parte finale dell’esame, oltre alle domande del Pm e del presidente della Corte d’Assise, ha risposto a quanto chiesto dal suo avvocato, ai difensori degli altri due imputati e dall’avvocato Vittorini (parte civile).

Nel pomeriggio saranno sentiti gli altri due imputati, la sorella Paola Zani e il fidanzato Mirto Milani.