Omicidio Ziliani, oggi la sentenza nei confronti di Mirto Milani, Paola e Silvia Zani

giovedì, 7 dicembre 2023

Temù (Brescia) – Omicidio Ziliani, oggi la sentenza in Corte d’Assise a Brescia. Alle 10:30 inizierà l’udienza, sono previste le repliche, poi il collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò si ritirerà in camera di consiglio e in serata sarà letta la sentenza nei confronti di Silvia e Paola Zani e il fidanzato della maggiore, Mirto Milani. Il Pm Caty Bressanelli ha chiesto l’ergastolo per i tre imputati.

L’efferato omicidio di Laura Ziliani (nella foto), 55 anni, ex vigilessa di Temù, lasciò sgomenta la Valle Camonica, avvenne l’8 maggio del 2021, l’ex vigilessa di Temù venne trovata senza vita l’8 agosto del 2021, tre mesi dopo la sua scomparsa e nel settembre 2021 venne arrestato il “trio criminale”, composto da due delle tre figlie della vittima, Paola e Silvia Zani, e il fidanzato di Silvia, Mirto Milani, sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

di A. Pa.