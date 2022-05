Omicidio Ziliani, Mirto Milani confessa: sono stato io a ucciderla

giovedì, 26 maggio 2022

Temù – Clamoroso colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato di una delle figlie dell’ex vigilessa, ha confessato l’omicidio. Al termine delle indagini il giovane – residente nella Bergamasca e che frequentava Temù (Brescia) per il legame con la figlia maggiore di Laura Ziliani – ha reso un lungo interrgoatorio nel carcere di Brescia e confessato: sSono stato io a uccederla. Ora la Procura di Brescia sentirà anche le due figlie e potrebbero esserci altre novità sul delitto che l’estate scorsa aveva scosso non solo l’Alta Valle Camonica.

Secondo gli inquirenti, i carabinieri di Ponte di Legno e della Compagnia di Breno, e gli esiti di autopsia e accertamenti tecnici, Laura Ziliani (nella foto) sarebbe stata soffocata e uccisa l’8 maggio 2021, poi seppellita tra la vegetazione vicino al fiume Oglio dove venne ritrovata l’8 agosto. Mirto Milani, Paola e Silvia Zani sono in carcere dal 24 settembre scorso, hanno scelto la strada del silenzio e adesso – nella fase di conclusione delle indagini – Mirto Milani ha chiesto di essere interrogato e confessato l’omicidio. Nell’ordinanza di arresto il Gip del tribunale di Brescia, Alessandra Sabbatucci, ha scritto che l’omicidio di Laura era “il frutto di una lunga premeditazione e di un piano criminoso che ha consentito di celare per lungo tempo la morte e di depistare le indagini”. Le motivazioni erano esclusivamente di natura economica. “I tre indagati avevano un chiaro interesse a sostituirsi a Laura Ziliani nell’amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare al fine di risolvere i rispettivi problemi economici”, sono le conclusioni del Gip.

Ora saranno sentite anche le due sorelle – Paola e Silvia Zani – per completare il quadro e anche valutare la loro posizione (tutti e tre sono accusati di omicidio volontario, occultamento di cadavere con l’aggravante della premeditazione) e il ruolo che hanno avuto nel delitto della madre.