Omicidio Ziliani, le sorelle Silvia e Paola Zani e Mirto Milani davanti ai giudici dell’Assise

lunedì, 27 marzo 2023

Temù (Brescia) – Omicidio Ziliani, l’udienza in Corte d’Assise a Brescia in calendario giovedì 30 marzo sarà decisiva per avere un quadro completo su quanto si quanto accaduto nella notte del 7 e 8 maggio di due anni. Saranno sentiti i tre imputati – le sorelle Silvia e Paola Zani, figlie di Laura Ziliani e Mirto Milani – accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I tre potrebbero presentare una diversa versione dei fatti, e in quell’udienza potrebbe anche essere avanzata dagli avvocati Maria Pia Longaretti (assiste Silvia Zani), Simona Prestipino (assiste Paola Zani) e Michele Cesari (assiste Mirto Milani) la richiesta di una perizia psichiatrica alla Corte d’Assise sui tre per capire se al momento del delitto erano capaci di intendere e volere.

Laura Ziliani (nella foto) venne uccisa tra il 7 e l’8 maggio 2021, e il suo corpo venne trovato 3 mesi vicino al fiume Oglio a Temù.