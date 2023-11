Omicidio Ziliani, le parti civili: “Gli imputati non hanno mai chiesto scusa”

martedì, 28 novembre 2023

Brescia – In Corte d’Assise a Brescia l‘ultimo atto del processo per l’omicidio di Laura Ziliani, uccisa l’8 maggio 2021 e ritrovata tre mesi dopo, l’8 agosto, vicino al fiume Oglio a Temù (Brescia). Il processo in Corte d’Assise davanti al collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò, vede oggi l’arringa delle difese e gli interventi delle parti civili. Il Pm Caty Bressanelli ha chiesto l’ergastolo per tutti e tre gli imputati, Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, accusati di tentato omicidio, omicidio volontario e occultamento di cadavere.

PARTI CIVILI

“Oggi siamo qui senza un soldo per la figlia mezzana di Laura Ziliani che è affetta da disabilità. Vi chiediamo di emettere un sequestro conservativo su un appartamento di cui sono proprietarie Paola e Silvia”, ha sottolineato l’avvocato Piergiorgio Vittorini, parte civile nel processo per l’omicidio di Laura Ziliani, che rappresenta Lucia terza figlia di Laura Ziliani.

Invece l’avvocato Monica Baresi, che si è costituita parte civile per i familiari di Laura Ziliani, ha ricordato che “Il processo è stata un’occasione persa. I tre imputati non hanno mai chiesto scusa”.

LE DIFESE

“Nel dibattimento è emerso che la persona meno convinta del piano e che ha sempre tentato di tirarsi indietro è Mirto Milani, che invece all’inizio era indicato come il manipolatore del gruppo. Silvia si è ribellata la sera dell’omicidio e avrebbe pure colpito Mirto che, come già accaduto ad aprile nel tentativo di omicidio, aveva cercato di far fare un passo indietro. Se avesse prevalso la volontà di Mirto questo omicidio l’8 maggio non sarebbe avvenuto e questo aspetto non può non essere considerato per una valutazione delle responsabilità”, ha affermato nell’arringa l’avvocato Simona Prestipino, difensore di Mirto Milani.

La sentenza, vista la mole degli interventi, è prevista per il prossimo 7 dicembre.

di A.Pa.