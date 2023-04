Omicidio Ziliani, la figlia Silvia addossa le colpe a Mirto Milani

giovedì, 27 aprile 2023

Brescia – “E’ stato Mirto ad architettare e commettere l’omicidio“, clamorosa dichiarazione di Silvia Zani, figlia di Laura Ziliani, 55enne, ex vigilessa di Temù, uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 ha ribaltato lo scenario del delitto e addossato le colpe sull’ex fidanzato Mirto Milani. Tutto dovrà essere suffragato anche da prove e per questo il presidente del collegio giudicante Roberto Spanò sentirà una serie di testi, alcuni già sentito nell’udienza odierna.

Mirto Milani – in aula oggi – ha fatto dichiarazioni spontanee e respinto le accuse avanzate dall’ex fidanzata, Silvia Zani: sono stato manipolato, il delitto è stato concertato insieme. Le figlie di Laura Ziliani, Silvia e Paola Zani e Mirto Milani sono in carcere con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Il processo proseguirà sentendo altri testi, oltre a quelli già sentiti oggi pomeriggio, tra cui la madre di Mirto Milani.