Omicidio Ziliani, in aula il trio criminale si è sciolto: i motivi

giovedì, 30 marzo 2023

Temù (Brescia) – Alle 20:15 si è conclusa l’udienza chiave del processo per l’omicidio di Laura Ziliani, 55 anni, ex vigilessa di Temù (Brescia), uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021. Oggi è stato sentito il “trio criminale“, le figlie di Laura Ziliani, Silvia e Paola Zani e il fidanzato Mirto Milani.

Al termine dell’udienza è stato affidato dalla Corte d’Assise allo psichiatra Giacomo Filippini l’incarico di perizia con un quesito: “I tre imputati sono capaci di intendere e volere e se lo erano al momento del delitto”. La Procura ha affidato l’incarico al perito Gabriele Rocca, la parte civile a Sara Lamarca e Mara Lagazzi, la difesa la psichiatra Maria Carla Verga. Le operazioni inizieranno il 18 aprile dal carcere Verziano.

In mattinata l’esame di Silvia Zani (assistita da Maria Pia Longaretti), nel pomeriggio è stata la volta di Mirto Milani (difeso dall’avvocato Simona Prestipino) e Paola Zani (difesa dall’avvocato Michele Cesari). In aula è aleggiato il “mostro” e il Pm Caty Bressanelli e il presidente della Corte d’Assise Roberto Spanò, hanno chiesto ai tre imputati – accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere – di ricostruire l’omicidio, le modalità e i mesi successivi fino all’arresto.

tre potrebbero presentare una diversa versione dei fatti, e in quell’udienza potrebbe anche essere avanzata dagli avvocati Maria Pia Longaretti (assiste Silvia Zani), Simona Prestipino (assiste Paola Zani) e Michele Cesari (assiste Mirto Milani) la richiesta di una perizia psichiatrica alla Corte d’Assise sui tre per capire se al momento del delitto erano capaci di

“I fatti – ha detto Mirto Milani – sono stati descritti da Silvia Zani. Avevamo fatto un patto, un accordo esplicito di tutti e tre. Il patto di non parlare l’ho rotto io a Canton Mombello. Mi voglio scusare per quanto è accaduto e mi scuso di aver fatto del male a tante persone”. “Con Silvia – ha proseguito Mirto Milani – sono stato fidanzato per 12 anni, poi quando Paola è rientrata dalla Francia (dove si era trasferita per studio un anno ndr.) ne abbiamo parlato in casa e abbiamo deciso di creare una famiglia a tre. Preciso inoltre che non ho avuto alcun rapporto fisico con Paola, ci siamo solo baciati. Facevamo tutto in tre e condividevamo tutto insieme”.

Nell’esame Paola Zani ha spiegato: “Non c’era logica di quanto abbiamo fatto. E’ stata una pura follia. Noi abbiamo uccidere nostra madre perché pensavamo che lei ci volesse uccidere. Mirto lo consideravo un fratello maggiore, poi ci ha detto che era innamorato di tutti me e Silvia, ma ora io ho rifiutato l’idea. Ce l’ho con Mirto perché mi sono sentita tradita, ce l’ho con Mirto per ragioni che non hanno nulla a che fare con il reato”.