Omicidio Ziliani, ergastolo alle figlie Paola e Silvia e a Mirto Milani

giovedì, 7 dicembre 2023

Brescia – Omicidio Ziliani, il giudice Roberto Spanò ha letto poco fa la sentenza di condanna dei tre imputati: ergastolo per Silvia e Paola Zani e Mirto Milani. Si è concluso oggi il processo di Primo grado in Corte d’Assise a Brescia il progetto per l’omicidio di Laura Ziliani, avvenuto a Temù (Brescia) l’8 maggio di due anni fa.

Laura Ziliani, 55 anni, ex vigilessa di Temù, era stata stordita con benzodiazepine, poi soffocata e infine sepolta vicino al fiume del paese dell’alta Valle Camonica, venne ritrovata l’8 agosto 2021 vicino al fiume Oglio a Temù. Due delle tre figlie di Laura Ziliani, Silvia e Paola Zani e il fidanzato delle prima, Mirto Milani, vennero arrestati dal carabinieri della Compagnia di Breno il 24 settembre 2021, poi Mirto Milani in un colloquio in carcere con un compagno di cella confessò come avvenne l’efferato omicidio. Il Pm Caty Bressanelli ha chiesto l’ergastolo per i tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Oggi alle 10:35 è iniziata l’udienza e alle 13:23 la Corte d’Assise si è ritirata in camera di consiglio e poco fa il giudice Roberto Spanò ha letto la sentenza di condanna nei confronti del “trio criminale”: tutti condannati all’ergastolo, accolta la richiesta della Procura, a differenza delle richieste di attenuanti generiche presentate dal legale di Mirto Milani.

di A. Pa.