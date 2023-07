Omicidio Ziliani, due testimoni chiave davanti al giudice. LIVE

martedì, 11 luglio 2023

Brescia – Nuova udienza del processo sul delitto di Laura Ziliani. In Corte d’Assise a Brescia, dopo aver sentito i tre imputati Silvia e Paola Zani, e Mirto Milani, detenuti con l’accusa di omicidio volontario e sottrazione di cadavere, vengono oggi sentiti i genitori di Mirto Milani, l’avvocato Elena Invernizzi e altri testi.

Ore 10:40 – Inizia l’udienza del processo con le comunicazioni preliminari del presidente della Corte d’Assise, Roberto Spanò.

Entrano gli imputati, prima le sorelle Silvia e Paola Zani, quindi Mirto Milani.

Ore 10:50 – Il presidente della Corte, giudice Spanò, inizia con i primi testi, partendo da Mirna Donadoni, madre di Mirto Milani, che ha chiesto di non rispondere alle domande. Il presidente Spanò ha letto la lettera inviata ieri alla Corte, in cui la signor Mirna Donadoni ha spiegato i motivi e ricostruito la vicenda dicendo: “Questa tragedia ha distrutto la mia vita”. La signora Mirna ha scritto nella lettera che non intende più avere rapporti con Mirto e all’uscita non ha dato nemmeno uno sguardo al figlio.

Poi è stato sentito il padre, Ruggero Milani, che al pari della moglie Mirna, si è avvalso della facoltà di non rispondere e all’uscita ha dato una carezza al figlio.

Il terzo teste è stata Elena Invernizzi, avvocato di Olginate (Lecco), che ha ricostruito i primi rapporti con il “trio criminale“: “Sono stata contattata in ambito parrocchiale della vicenda, mi è stato paventato un caso sociale, con una certa urgenza. Mi è stato riferito di un incidente in montagna, il primo contatto l’ho avuto il 19 maggio 2021 e lì ho ricevuto in studio il giorno successivo”. “Lo scenario – ha aggiunto Elena Invernizzi – è poi cambiato”.

Il presidente Spanò: “Era diverso da quello che i ragazzi mi avevano illustrato o da quello che lei si immaginasse”. La risposta di Elena Invernizzi: “Mai dubitato della sincerità dei ragazzi”.

Il presidente Spanò: “Lei ha partecipato alla riscossione di denaro in nero?”.

L’avvocato Elena Invernizzi: “Ho partecipato alla liberazione di uno degli immobile che avevano affittato a Temù”.

Il Pm Caty Bressanelli ha contestato le dichiarazioni sulla vicenda dell’immobile di Temù.

Il giudice Spanò : “Ha saputo della richiesta a un Caf di Lecco

Invernizzi: “Mirna Donadoni insisteva per recuperare i soldi dei crediti dell’immobili”

Spanò: “Quale è stato il suo compito?”

Invernizzi: “Ho cercato di sostenere le ragazze che dicevano di non avere più soldi”.

Il giudice Spanò: “Quando è arrivata la notifica delle indagini cosa ha pensato?”

Elena Invernizzi: “Ci sono rimasta molto male e sono rimasta disorientata”.

Il giudice Spanò: “Cosa ha fatto quando ha ricevuto la notifica di indagine?”. “E quando è stato ritrovato il cadavere?”

Elena Invernizzi: “Ho rivisto la posizione. Mi sono occupato prevalentemente degli aspetti civilistici, per quanto riguarda gli immobili”.

Il Pm Caty Bressanelli: “Le ragazze erano sostenute dalla madre.. e la preoccupazione per la sorella Lucia”

Elena Invernizzi: “Sì, c’era una grande preoccupazione per Lucia e di questo mi sono occupata per la messa in sicurezza degli immobili. E ho fatto accesso all’immobile per la messa in sicurezza per quanto c’era all’interno. Quando le ragazze sono state arrestate l’immobile è stato abbandonato e aperto, quindi mi sono preoccupato di messa in sicurezza, sentendo l’amministratore di condominio e di questo mi sono occupata. Ho fatto tre accessi”.