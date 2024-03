Omicidio Ziliani commesso per gratificare l’ego del gruppo: le motivazioni dell’ergastolo al trio criminale

mercoledì, 6 marzo 2024

Temù (Brescia) – “L’omicidio di Laura Ziliani è stato commesso per gratificare l’ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione”, è uno dei passaggi chiave della sentenza di condanna all’ergastolo per Silvia e Paola Zani e Mirto Milani letta lo scorso 7 dicembre. Le motivazioni dell’omicidio di Laura Ziliani avvenuto l’8 maggio 2021 sono contenute in 98 pagine.

“Il trio criminale – secondo la Corte d’Assise di Brescia, presieduta dal giudice Roberto Spanò – ha ucciso di concerto e per il proprio ego”, per questo tutti e tre gli imputati, Silvia e Paola Zani e Mirto Milani sono stati condannati all‘ergastolo. “L’assenza di figure dominanti di personalità recessive patologicamente manipolabili o suggestionabili – è un altro passaggio della sentenza – non ha potuto modulare diversamente il giudizio sui tre”. Quindi tutti uguali davanti all’omicidio che hanno commesso. Silvia e Paola Zani e Mirto Milani – si legge nella sentenza – “hanno agito di concerto tra loro concorrendo a comporre, ciascuno per la propria parte il mosaico del progetto criminoso”.

Invece la Corte d’assise di Brescia ritiene “inesistenti sia il movente economico che quello dell’odio da parte del trio nei confronti della vittima”.

In un passaggio fa la sentenza fa riferimento alla madre di Mirto Milani: “L’unica persona che ha mostrato un reale interesse per certi versi spasmodico per il patrimonio della defunta Laura Ziliani è stata la madre di Mirto Milani. Il ruolo debordante da convitato di pietra assunto dalla donna può avvalorare il sospetto che il figlio l’abbia messa sin da subito a conoscenza dell’omicidio, come parrebbe comprovato nei messaggi inviati dall’imputato dal carcere allo scopo di depistare le indagini, nonché delle cautele adottate dai due per impedire la captazione delle loro conversazioni”.

I legali di Silvia, Paola Zani e Mirto Milani dopo il deposito delle motivazioni valuteranno il ricorso in Appello.