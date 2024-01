Omicidio Maltesi: processo d’Appello per Davide Fontana il 21 febbraio

sabato, 6 gennaio 2024

Borno (Brescia) – Omicidio Maltesi, Davide Fontana sarà processato in Corte d’Assise d’Appello di Milano il prossimo 21 febbraio. Davide Fontana, 44 anni, ex bancario, è stato condannato in primo grado in Corte d’Assise a Busto Arsizio a 30 anni per l’omicidio di Carol Maltesi, 26enne, originaria di Sesto Calende (Varese) e residente a Rescaldina. Venne uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana l’11 gennaio 2022, quindi messa in frigo e gettata in sacchi della spazzatura e gettata in un dirupo a Paline di Borno (Brescia) dove venne ritrovata il 21 marzo 2022.

Davide Fontana ora si trova nel carcere di Pavia. La Procura di Busto Arsizio ha avanzato ricorso alla sentenza dei giudici dell’Assise e chiede che in Appello vengano riconosciute le aggravanti contestate che porterebbero alla condanna all’ergastolo, mentre i difensori dell’imputato hanno chiesto di poter celebrare il processo di secondo grado con il rito abbreviato che prevede la riduzione della pena di un terzo.

Infine Fontana ha chiesto e ottenuto la possibilità di accedere all’istituto della giustizia riparativa, mentre i familiari di Carol Maltesi hanno contestato la decisione.