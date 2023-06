Omicidio Maltesi, Davide Fontana: “Provo vergogna per quanto fatto”

martedì, 6 giugno 2023

Borno (Brescia) – Provo vergogna per quanto ho fatto a Carol, sono le parole di Davide Fontana (nelle foto), il 43enne, reo confesso dell‘omicidio di Carol Maltesi, la 26enne, attrice hard, uccisa Rescaldina (Milano) l’11 gennaio 2022 e il cui cadavere fu ritrovato, sezionato, e in sacchi della spazzatura in una scarpata a Paline di Borno il 22 marzo 2022. Le indagini vennero condotte dai carabinieri della Compagnia di Breno che ieri a Brescia durante la festa dei carabinieri hanno ricevuto un encomio.

Nell’udienza di ieri, dopo le dichiarazioni spontanee di Davide Fontana, 43enne, ex bancario, i suoi difensori hanno chiesto alla Corte d’assise di Busto Arsizio di non riconoscere le aggravanti contestate dalla Procura, sevizie e crudeltà, e di riconoscere invece le attenuanti tra cui l’aver ammesso l’omicidio. Per Fontana la Procura ha chiesto l’ergastolo con isolamento per due anni. Lunedì prossimo le repliche, poi i giudici si ritireranno in Camera di consiglio per emettere la sentenza.