Omicidio Maltesi: Davide Fontana è capace di intendere e volere

giovedì, 25 maggio 2023

Borno (Brescia) – Davide Fontana, il 43enne accusato dell’omicidio di Carol Maltesi a Rescaldina, l‘attrice hard 26enne fatta a pezzi e gettata in sacchi della spazzatura in un dirupo a Paline di Borno (Brescia) è capace di capace d’intendere e volere, quindi di stare in giudizio. In sintesi il primo risultato della perizia psichiatrica.

La Corte d’Assise di Busto Arsizio, presieduta dal giudice Giuseppe Fazio, aveva affidato lo scorso 16 gennaio l’incarico alla psichiatra e psicoterapeuta Mara Bertini, per accertare la capacità di intendere e di volere di Davide Fontana al momento del delitto, la sua capacità processuale e l’eventuale pericolosità sociale. Agli esami hanno preso parte anche i consulenti nominati dalla Procura della Repubblica, dalle parti civili e dalla difesa, e la psichiatra ha depositato i risultati nei giorni scorsi, in vista dell’udienza in calendario il 29 maggio.

Davide Fontana (nella foto), ex bancario, è a giudizio per omicidio volontario e occultamento di cadavere della 26enne Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina il 10 gennaio 2022 e buttata in secchi neri in un dirupo a Paline di Borno (Brescia) due mesi dopo. I carabinieri della Compagnia di Breno hanno condotto le indagini, ricostruito il delitto e individuato l’assassino. L’attrice hard voleva interrompere la relazione con Davide Fontana e per questo motivo sarebbe stata uccisa. Ora si attende l’udienza di lunedì prossimo, poi il processo nei confronti di Davide Fontana si avvierà verso la conclusione.