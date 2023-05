Omicidio Maltesi: chiesto l’ergastolo e maxi risarcimento per l’assassino

lunedì, 29 maggio 2023

Borno (Brescia) – Chiesto l‘ergastolo con isolamento diurno per due anni per Davide Fontana, reo confesso dell’omicidio di Carol Maltesi.

Il Pm Carlo Alberto Lafiandra, al termine della requisitoria, ha chiesto oltre all’ergastolo con l’isolamento per due anni, un risarcimento di due milioni per il figlio di Carol e 500mila euro ciascuno per madre e padre della giovane.

Davide Fontana (nella foto), 43 anni, ex bancario, deve rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere della 26enne Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina il 10 gennaio 2022 e buttata in sacchi neri in un dirupo a Paline di Borno (Brescia) due mesi dopo. I carabinieri della Compagnia di Breno hanno condotto le indagini, ricostruito il delitto e individuato l’assassino. L’attrice hard, 26 anni, voleva interrompere la relazione con Davide Fontana e per questo motivo sarebbe stata uccisa.

Maltesi, dopo una breve relazione con Fontana, con il quale girava qualche video per “Only fans” in epoca di pandemia, aveva deciso di trasferirsi a Verona per stare vicino al suo bambino, avuto da una precedente relazione. E questo, per la Procura di Busto Arsizio e gli inquirenti, è il movente del delitto. Le arringhe nella prossima udienza, fissata a lunedì 5 giugno, poi la Corte d’Assise di Busto Arsizio, presieduta dal giudice Giuseppe Fazio, si ritirerà in camera di consiglio per decidere sulla sentenza.

di A. Pa.