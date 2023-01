Omicidio Maltesi, Borno: perizia psichiatrica su Fontana

martedì, 17 gennaio 2023

Borno (Brescia) – Alla psichiatra Mara Bertini è stato affidato l‘incarico dai giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio (Varese) per valutare le condizioni psichiche di Davide Fontana, il 44enne, che un anno fa uccise Carol Maltesi, 26 anni, la fece a pezzi e il 20 marzo la gettò in sacchi della spazzatura in un dirupo a Paline di Borno (Brescia).

Tra i quesiti posti alla psichiatra Mara Bertini figura quello legato alle condizioni psichiche di Davide Fontana (nella foto) al momento del delitto e se nel momento del delitto era capace di intendere e volere. La richiesta di perizia psichiatrica è stata avanzata dal difensore di Davide Fontana. La psichiatra avrà 90 giorni per il deposito della perizia e i giudici hanno fissato la nuova udienza al prossimo 8 maggio.