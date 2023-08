Omicidio di Silandro: Omer Cim in silenzio davanti al Gip

mercoledì, 16 agosto 2023

Silandro (Bolzano) – Resta in carcere Omer Cim, 28 anni, di origini turche, sospettato dell’omicidio della ex fidanzata Celine Frei Matzohl, 21 anni, trovata cadavere in casa dell’uomo a Silandro domenica scorsa. Il 28enne si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo davanti al Gip Günther Morandell. Nel frattempo è stata eseguita l’autopsia sul cadavere di Celine Frei Matzohl e dalle prime ricostruzione era emerso che la giovane era stata uccisa con 10 coltellate alla gola e all’addome.

La madre della ragazza ne aveva denunciato la scomparsa di Celine Frei Matzohl, i carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’ex fidanzato della vittima rinvenendo il cadavere che presentava evidenti tracce di una morte violenta. La Procura della Repubblica, con il Pm Axel Bisignano, ha affidato le indagini ai carabinieri di Bolzano e Silandro che hanno fermato il 28enne di origini turche a Curon Venosta.