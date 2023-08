Omicidio di Rovereto, venerdì l’ultimo saluto a Mara Fait

mercoledì, 2 agosto 2023

Rovereto (Trento) – L’addio Mara Fait, l’infermiera in pensione da un anno, uccisa a Noriglio di Rovereto (Trento) vicino a casa, si terranno dopodomani – venerdì 4 luglio, alle 10:30 – nella chiesa parrocchiale del quartiere della Città della Quercia.

A Rovereto prosegue il cordoglio nei confronti della madre e della famiglia di Mara Fait (nel riquadro). L’ex infermiere è stata uccisa a colpo d’ascia dal vicino di casa Ilir Zyba Shehi, operaio di origine albanese che aveva denunciato. La convivenza difficile, infarcita di querele e denunce da entrambe le parti, proseguiva da anni e l’interrogativo che si pongono i trentini è: perché non è stato applicato il codice rosso? E avrebbe potuto evitare un femminicidio. Sull’argomento potrebbe essere avviata un’indagine ministeriale per fare chiarezza sulla vicenda.