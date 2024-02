Omicidio di Puegnagno del Garda: l’ultimo saluto a Santina Delai

domenica, 11 febbraio 2024

Puegnago del Garda (Brescia) – Una domenica di silenzio a Puegnago del Garda in ricordo di Santina Delai, la 78enne uccisa dal figlio Mauro, che prima l’ha strangolata e poi ha finto un furto in casa. Oggi in tanti hanno ricordato Santina, vedova da cinque anni di Giuseppe Pedrotti, già presidente della sezione locale dei Fanti.

Intanto dopo la confessione di Mauro Pedrotti, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario premeditato, gli inquirenti hanno concluso gli accertamenti e la Procura ha dato il nullaosta alla sepoltura.

I funerali di Santina Delai (nel riquadro) saranno celebrati dopodomani – martedì 13 febbraio, alle 15 – nella chiesa di Puegnago del Garda e sugli annunci funebri c’è anche il nome del figlio Mauro, accanto a quello dei fratelli, sorelle e cognati.