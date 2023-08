Omicidio Bozzoli, il 27 ottobre processo d’Appello

giovedì, 3 agosto 2023

Brescia – Il 27 ottobre Giacomo Bozzoli, condannato in primo grado all’ergastolo per la morte dello zio Mario, tornerà davanti ai giudici. E’ stato infatti fissato il processo d’Appello in tribunale a Brescia su una vicenda che è iniziata l’8 ottobre 2015 quando scomparve Mario Bozzoli, cotitolare dell’omonima fonderia.

Nel processo di primo grado sono stati ricostruiti dai carabinieri i fatti accaduti all’interno della fonderia Bozzoli a Marcheno (Brescia). L’unico imputato del processo, Il nipote dell’imprenditore scomparso, è accusato di omicidio ed è stato condannato all’ergastolo il 29 settembre 2022. Giacomo Bozzoli si è sempre proclamato innocente. dopo il ricorso della difesa, è stato fissato al 27 ottobre il processo di secondo grado.