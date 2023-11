Omicidio di Marcheno: confermato l’ergastolo per Giacomo Bozzoli

venerdì, 17 novembre 2023

Brescia – Omicidio Bozzoli, in Appello confermata la condanna all’ergastolo per Giacomo Bozzoli. Accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere di Mario Bozzoli, è il nipote Giacomo, all’epoca dei fatti dipendente della fonderia che per metà era di suo padre Adelio e per metà dello zio.

I fatti: Mario Bozzoli, 50 anni, è scomparso dalla fonderia di via Gitti a Marcheno (Brescia) la sera dell’8 ottobre 2015. La moglie Irene Zubani l’aveva sentito al telefono alle 19.15, ma l’imprenditore non farà più ritorno a casa e da quel momento non ci sarà più alcuna traccia. Né dentro allo stabilimento, né nei diciassette chilometri quadrati di monte setacciati nei giorni successivi. Inoltre una delle persone o dei testimoni e da decine di volontari.

Inoltre Giuseppe Ghirardini, operaio della Bozzoli di Marcheno, scomparve qualche giorno dopo Mario Bozzoli, venne ritrovato privo di vita a Case di Viso. L’autopsia chiarì che Ghirardini aveva due esche al cianuro nello stomaco, una integra e una seconda spezzata e risultata letale, così la Procura di Brescia indagò per istigazione al suicidio.

Dopo la sentenza di primo grado letta il 30 settembre 2022 dal presiedente della Corte il giudice Roberto Spanò, i legali di Giacomo Bozzoli hanno fatto ricorso in Appello e il sostituto procuratore generale Domenico Chiaro ha chiesto la conferma dell’ergastolo, la difesa l’assoluzione. In serata la sentenza in Corte d’Assise d’Appello che ha confermnanto l’ergastolo per Giacomo Bozzoli.

di An. Pa.