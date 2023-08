Omicidi a Rovereto: le decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

martedì, 8 agosto 2023

Trento – La riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza con il sottosegretario Nicola Molteni, il prefetto Filippo Santarelli (nella foto), il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e i sindaci di Rovereto, Francesco Valduga, e Trento, Franco Ianeselli.

Dramma di Rovereto, nuove norme e maggiori controlli per la tutela dei cittadini

Da una parte l’annuncio della chiara volontà del Governo di modificare l’assetto normativo vigente, dall’altra la richiesta di un potenziamento dei controlli attraverso gli organi preposti e comunque di stringere ancora più le maglie della rete di collaborazione inter-istituzionale. Sullo sfondo il dolore di una comunità ancora incredula per l’accaduto.

In sintesi quanto emerso oggi nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi a Rovereto, presso la Sala Giunta del Palazzo Pretorio, alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, per fare il punto in seguito all’aggressione mortale costata la vita ad una donna della città della Quercia. Presenti, fra gli altri, il Commissario del governo Filippo Santarelli, il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, il sindaco di Rovereto Francesco Valduga e il sindaco di Trento Franco Ianeselli, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Procura di Rovereto, nonché il dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia e del Direttore generale dell’azienda sanitaria.

Il sottosegretario Molteni ha esordito condividendo il cordoglio del presidente del Consiglio dei Ministri e di tutto il Governo per il crimine definito barbaro e inaccettabile e la volontà di tutti i soggetti istituzionali di fare piena luce su quanto avvenuto. Lo Stato e l’esecutivo, ha precisato, non abbandoneranno una comunità scossa e provata dallo sconcerto e dalla paura. Il sottosegretario ha quindi annunciato nuove norme che consentano procedure semplificate e veloci per un allontanamento immediato dal territorio nazionale dei soggetti che manifestino un profilo criminale rilevante, patologie di natura psichiatrica e che rappresentino un pericolo per la comunità.

Molteni ha poi precisato la volontà condivisa di innalzare l’attenzione sul fronte del controllo del territorio, valutando un rafforzamento degli organici per le forze dell’ordine che in ogni caso danno prova di grande capacità e dedizione per le attività di prevenzione e contrasto, a garanzia della sicurezza della comunità.

Il presidente della Provincia Fugatti ha sottolineato la volontà comune dalle istituzioni nel loro complesso di trattare con maggiore attenzione i casi problematici presenti sul territorio. Il presidente ha poi condiviso la necessità di nuove regole che garantiscano la piena tutela dei cittadini, soprattutto in presenza di profili psicologici che richiedono una specifica attenzione e percorsi efficaci.

Il sindaco Valduga ha evidenziato l’importanza di rivedere tutti gli aspetti della vicenda, in un’ottica di collaborazione e sinergia tra istituzioni e corpi dello Stato che è un valore che non è mai venuto meno. Ha quindi preso atto con favore della volontà di rivedere le norme superando gli attuali limiti che ostacolano un intervento efficace su alcune puntuali situazioni critiche.