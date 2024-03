Obereggen: in fuoripista provocano valanga, sciatori sanzionati

martedì, 5 marzo 2024

Obereggen (Bolzano) – Controlli nel comprensorio sciistico di Obereggen, tre persone denunciate per furto, quattro sciatori sanzionati. Sono state settimane intense quelle appena trascorse per il personale della Polizia di Stato in servizio nella skiarea.

E’ stato rubato uno snowboard di alto valore ai danni di uno sciatore veronese nei pressi del locale “Loox” alla partenza degli impianti del comprensorio sciistico. Gli operatori della Polizia di Stato in servizio presso il distaccamento, dopo un’attenta e prolungata visione delle telecamere di sorveglianza poste fuori il locale e varie ricerche sui canali social, riuscivano ad identificare gli autori del furto, ed unitamente a personale della Squadra Mobile della questura di Bolzano, nei giorni scorsi, si recavano con un mandato di perquisizione domiciliare recuperando la refurtiva per poi restituirla al legittimo proprietario. I tre autori sono stati così denunciati in concorso per il reato di furto.

Nelle ultime settimane, oltre ad aver effettuato nel quadro delle collaborazioni internazionali, servizi di controllo delle piste congiuntamente a personale della Polizia polacca, i poliziotti in servizio presso la stazione sciistica di Obereggen hanno avuto notizia di un distacco di valanga nel comprensorio dello Ski Center Latemar.

I poliziotti prontamente si munivano di materiale di ricerca e soccorso di persone travolte da una valanga, e facevano una rapida battuta della zona interessata sorvolata più volte anche dall’elisoccorso del Trentino Emergenza che bonificava l’area sottostante. Gli operatori, coordinandosi con la centrale del Trentino Emergenza, appuravano la presenza di quattro persone interessate dal distacco, ma fortunatamente senza riportare conseguenze.

Effettuate le operazioni di bonifica, i quattro sciatori venivano identificati e multati per non essersi attenuti alle prescrizioni imposte dalla segnaletica.