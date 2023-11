Nuovo servizio di controllo dei carabinieri a Bolzano

martedì, 28 novembre 2023

Bolzano – Nuovo Servizio ad Alto impatto per una maggiore rassicurazione sociale nella città di Bolzano: il Carabiniere “chip” colpisce ancora.

“Nuovo coordinato ad “Alto impatto” per l’Arma dei Carabinieri che in occasione del primo fine settimana di apertura dei tradizionali mercatini di Natale ha disposto un imponente servizio con un dispiegamento di 34 Carabinieri e 2 unità cinofile, per un totale di 17 pattuglie che hanno nuovamente setacciato capillarmente tutta la città, dal Centro storico, con particolare attenzione a Piazza Walter, Piazza del Grano, Piazza delle Erbe, Via Alto Adige, zona giardini del Parco Stazione, sino ai Comuni di Appiano, Sarentino e Terlano, senza tralasciare i quartieri periferici, in primis quello Don Bosco, con il suo rione Casanova.

L’operazione, condotta contemporaneamente in più aree della città, ha consentito, anche mediante il ricorso a pattuglie appiedate di garantire la sicurezza in maniera capillare ed efficace. Sino a chiusura dei mercatini di Natale, 12 Carabinieri a piedi hanno perlustrato ogni anfratto del Centro Storico, procedendo ad identificare tutti soggetti apparentemente sospetti e conseguendo ragguardevoli risultati.

Nel corso dell’attività i Carabinieri sono infatti riusciti a trarre in arresto due soggetti extracomunitari pronti a smerciare nel centro, verosimilmente a turisti e giovani Bolzanini, oltre 381 grammi di hashish e 72 grammi di cocaina, sostanze che, nel mercato illegale, avrebbero consentito di confezionare circa 1400 dosi e di fruttare denaro per un valore stimato di oltre 110.000 euro. I due soggetti, a lungo monitorati nei loro spostamenti per le aree dei Mercatini sono stati sorpresi mentre si rifornivano presso un’abitazione, verosimilmente la loro base logistica. Una prima perquisizione a carico di uno dei due soggetti, minorenne, ha consentito di rinvenire 7 dosi di cocaina, ma la svolta decisiva è stata fornita dal “Carabiniere Chip”, pastore tedesco di tre anni del nucleo cinofili Carabinieri di Laives, che ha segnalato ulteriore sostanza indosso al ragazzo. Ulteriori accertamenti sul minore, fino ai ieri incensurato, hanno, infatti, consentito di rinvenire diversi panetti di hashish e ulteriori dosi di cocaina occultate negli slip del ragazzo; stessa sorte è toccata al secondo arrestato, un soggetto maggiorenne, che su di sé aveva alcune dosi di cocaina e in casa ulteriore sostanza da taglio, stupefacente immediatamente individuato da Chip.

Il minore è stato condotto al C.P.A. di Treviso, mentre per il maggiorenne si sono aperte le porte del carcere di Bolzano. L’attività non si è conclusa però solo con questi due risultati, bensì con l’arresto di un terzo soggetto gravato da un ordine di carcerazione per tentato omicidio nei confronti di un coetaneo, emesso dalla procura di Caltanissetta, che doveva espiare 6 anni. L’uomo è stato controllato dal personale appiedato mentre gravitata per i mercatini e associato alla giustizia.

Tre arresti che danno ulteriore conferma dell’impegno dei Carabinieri che operano sul territorio garantendo ordine e sicurezza. Sempre durante l’imponente servizio si è proceduto al controllo di 19 esercizi pubblici, alcuni dei quali ritenuti luoghi di abituale ritrovo di pregiudicati, all’effettuazione di 13 posti di controllo e all’identificazione di oltre 275 persone, oltre che all’esecuzione di ulteriori 4 perquisizioni personali e al sequestro di denaro, provento di attività illecita, pari a 300 euro.

A tal riguardo il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone: “L’Arma di Bolzano continuerà ad effettuare questi servizi ad “Alto Impatto”, attraverso il ricorso a pattuglie appiedate e automontate per garantire un Natale ed un inverno rassicuranti, senza sorprese sotto l’albero”.