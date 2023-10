Nuovo ospedale del Trentino, i giudici dichiarano infondati i ricorsi Guerrato e Pizzarotti

lunedì, 9 ottobre 2023

Trento – Nuovo ospedale del Trentino, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha dichiarato infondati i ricorsi presentati da Guerrato e Pizzarotti relativamente all’iter di affidamento della progettazione ed esecuzione dell’opera. Riconosciute la correttezza, la diligenza, la lealtà e la buona fede della Provincia.

I giudici, nel ritenere infondate le istanze avanzate dalle imprese, sono entrati nel merito della vicenda riconoscendo “la correttezza, la diligenza, la lealtà e la buona fede” rigettando anche richieste risarcitorie, dando ragione alle tesi difensive sostenute dall’avvocato Giacomo Bernardi e dalle avvocate Giuliana Fozzer e Martina Zeni dell’Avvocatura della Provincia.

Relativamente al procedimento Guerrato, nel rimarcare la correttezza dell’azione dell’Amministrazione provinciale lungo l’intero iter di affidamento, i giudici hanno sottolineato come da parte di piazza Dante ci sia sempre stata la massima collaborazione rispetto alle proposte avanzate dall’impresa per arrivare ad una approvazione del progetto, contrariamente a quanto denunciato da Guerrato, che sul punto insinuava la volontà della Provincia di non voler giungere all’aggiudicazione dell’opera.

Secondo i giudici, invece, la mancata approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi è da imputare a gravi criticità progettuali evidenziate dal RUP – responsabile unico del procedimento e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Criticità che secondo i giudici di Trento avrebbero comportato una sostanziale modifica del progetto originariamente valutato dalla commissione tecnica – valutazione svolta ai meri fini della ammissione e nomina del promotore – cosa che avrebbe violato i principi dei contratti pubblici. Il Tribunale ha evidenziato inoltre come il superamento di tali criticità avrebbe di fatto stravolto lo studio di fattibilità originario e compromesso la sostenibilità del progetto rispetto al piano economico-finanziario presentato in sede di gara . Sempre secondo i giudici tali criticità sarebbero andate ben oltre aspetti di puro dettaglio, come consentito invece dalla disciplina di gara, e ciò legittima la decisione del RUP di non arrivare all’approvazione del progetto del promotore.

Per tali ragioni il TRGA di Trento ritiene il ricorso privo di fondatezza e da respingere “in tutta la sua estensione”, al pari delle richieste risarcitorie e della responsabilità di danno precontrattuale avanzate dall’impresa, in quanto non è stato accertato il profilo di illegittimità nell’attività dell’Amministrazione provinciale.

Relativamente al procedimento Pizzarotti, che a seguito dell’esclusione di Guerrato rivendicava uno scorrimento della graduatoria e, quindi, l’affidamento dell’opera, i giudici di Trento hanno sentenziato la non sussistenza dell’obbligo di scorrimento della graduatoria da parte della Provincia.