Nuovo omicidio a Rovereto: aggredita al parco, muore 60enne

domenica, 6 agosto 2023

Rovereto (Trento) – Nuova tragedia a Rovereto (Trento): aggredita al parco Nikolajevka di Rovereto, donna sessantenne muore in ospedale dopo alcune ore. Arrestato l’assassino.

Nella tarda serata di ieri un extracomunitario senza fissa dimora ha aggredito la 60enne che stava passeggiando nel parco del quartiere Santa Maria di Rovereto, colpendola alla schiena e tentando una violenza sessuale. Le urla disperate della donna hanno richiamato l’attenzione di alcune persone presenti in zona e sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Trentino Emergenza e i carabinieri della Compagnia di Rovereto. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e nella notte è deceduta. E’ il secondo omicidio in meno di dieci giorni. Da chiarire il movente dell’aggressione. L’assassino, già conosciuto delle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato fermato poco dopo dai carabinieri, medicato al pronto soccorso per le ferite riportate durante l’aggressione e condotto in carcere.

A.Pa.