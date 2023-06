Nuove minacce al presidente della Provincia di Trento: le reazioni

mercoledì, 28 giugno 2023

Trento – Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti (nella foto), ha ricevuto minacce di minacce di morte. Scritte sono apparse sulla strisce pedonali a Povo, firmate dal gruppo No Tav e la stella a cinque punte delle Brigate rosse. La scritta: “Uccidi Fugatti – No Tav”

Sulla vicenda indaga la Digos della Questura di Trento che ha fotografato le scritte e avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Trento. Il presidente Fugatti era già stato preso di mira dagli animalisti nei mesi di aprile e maggio per la vicenda legata agli orsi, e sui provvedimenti adottati per la cattura dell’orsa JJ4 e orso MJ5.

Reazioni e solidarietà da tutto il mondo politico trentino.

“Ancora assurde minacce di morte all’indirizzo del presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti”. E’ stato Claudio Cia poco fa – in apertura di lavori del Consiglio provinciale – a diffondere la notizia, Il fatto è semplice e disarmante: la frase “Uccidi Fugatti – No Tav” e poi la stella a cinque punte sono apparse su strisce pedonali a Povo. Il consigliere Cia ha voluto esprimere davanti ai colleghi la piena solidarietà al presidente. “Viene minacciata l’istituzione provinciale stessa con queste scritte – ha affermato – e in fondo sono minacciati i trentini: pare che in Trentino non ci sia più la possibilità di amministrare la propria terra o avere un pensiero autonomo”.

“Un altro atto vile e volgare, che richiede un’altra volta la più ferma delle condanne. Siamo vicini al presidente Maurizio Fugatti e continueremo ad esserlo”. Così gli assessori della Giunta provinciale di Trento manifestano la loro vicinanza al presidente della Provincia, ancora un volta bersaglio di atti intimidatori. “Governare – commentano gli assessori – significa anche assumersi delle responsabilità. La responsabilità di prendere delle decisioni per il bene di una comunità. Non possiamo accettare che nell’esercizio di questo dovere vengano meno i capisaldi della democrazia, che sono il rispetto anzitutto, delle regole ma prima ancora delle persone. Ecco, a Maurizio Fugatti, in particolare come persona e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà ed il nostro appoggio”.

Il presidente Walter Kaswalder si è immediatamente associato a nome dell’intera assemblea legislativa e dopo di lui anche Roberto Paccher ha espresso solidarietà a Fugatti, affermando che non si può tollerare una violenza di questo tipo, atto ignobile e gravissimo. Il consigliere leghista si è augurato che la condanna ferma sia unanime da parte di tutte le forze politiche che siedono in Consiglio. Mara Dalzocchio ha giudicato che è ora di intervenire drasticamente di fronte a minacce come queste.

La solidarietà è prontamente arrivata anche dai banchi di minoranza: Luca Zeni ha chiarito che lo si è sempre fatto e non serve che il consigliere Paccher lo auspichi. Vicinanza a Fugatti anche da Pietro De Godenz , con l’auspicio che gli autori della violenza vengano individuati e denunciati. Luca Guglielmi ha detto che veder ricomparire il simbolo delle brigate rosse preoccupa molto. Altre parole di solidarietà sono seguite da Alessio Manica, poi Alessandro Olivi ha osservato che scrivere di notte quando nessuno vede è un atto vile. Vanessa Masè ha invitato la comunità a non sottovalutare fatti come questi. Alex Marini ha ricordato la relazione prodotta dal Forum per la pace all’inizio del 2022 sul linguaggio d’odio e la sua attività volta alla resa pubblica di essa. Non si dovrebbe agire – ha aggiunto – solo a fronte di atti intimidatori nei confronti della politica, ma nei confronti di tutti gli attori sociali vittime di atti intimidatori e violenza. Ugo Rossi ha raccontato di sapere cosa significa essere oggetto di minacce, dileggio e critica. La riflessione da fare è: attenzione a non fare il gioco di chi vuole arrivare alla notorietà. attenzione a non scordare che ad agire sono persone d’intelligenza molto limitata e che è bene indagare approfonditamente e con poca visibilità mediatica. Solidarietà infine è stata espressa dall’assessore Achille Spinelli.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “L’ennesimo atto di solidarietà al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, fatto ancora oggetto di minacce di morte, è purtroppo testimonianza di un clima, fatico a definirlo politico, che si va imbarbarendo di continuo. Torna a farsi sentire un’area dell’ antagonismo che questa volta si salda attorno a temi come le infrastrutture, con il riferimento alla Tav, e lo fa utilizzando quella stella a cinque punte, che è coincisa con uno dei periodi più bui dell’Italia del dopoguerra. Non è la prima volta che negli ultimi mesi la firma Br è apparsa qui da noi come firma a minacce a politici e non solo. Un segnale che crediamo non debba essere sottovalutato da nessuno”.

Katia Rossato (FdI): “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti per le scritte di minacce di morte apparse sulle strisce pedonali a Povo di Trento. Nessuna ragione può giustificare simili atti. Mi auguro che gli autori possano essere identificati e che subiscano tutte le conseguenze del caso. E’ ora di finirla con queste intimidazioni!”.