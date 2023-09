Nuova vittima della strada, a Cologne muore giovane centauro

sabato, 9 settembre 2023

Cologne (Brescia) – Nuova vittima della strada nel Bresciano: nella notte è morto un giovane centauro a Cologne (Brescia). Il 22enne, Cristian C., residente a Leno (Brescia) stava percorrendo la via Francesca verso Chiari, quando, per cause al vaglio delle forze della Polizia Stradale, è finito fuori strada, andando a sbattere contro i cartelli stradali poco dopo le 2.

Sul posto un’ambulanza e due automediche, gli agenti della Stradale i vigili del fuoco. L’equipe medica ha constatato il decesso del 22enne. Sulle strade del Bresciano è la terza vittima della strada con la moto nell’ultima settimana.