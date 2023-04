Nuova tragedia stradale in Valle Camonica, morto centauro 57enne

domenica, 30 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Altra tragedia stradale in Valle Camonica: a Gorzone, frazione di Darfo Boario Terme (Brescia), sulla strada che dalla valle porta verso in Val di Scalve, ha perso la vita il centauro, 57enne. Lo schianto è avvenuto tra una moto di grossa cilindrata – Bmw – con in sella il 57enne e un’auto – Peugeot – condotta da una donna.

Sul posto dell’incidente sono giunte l’ambulanza della Sma di Pisogne, l’automedica, l’elisoccorso dalla centrale Soreu e i vigili del fuoco di Darfo. Il centauro, 57enne, Romolo Riccardi, residente a Sciano a Darfo Boario Terme, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo dove è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sull’incidente sono in corso indagini della Polizia locale di Darfo.