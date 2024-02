Nuova frana in via Vigne a Piancogno, distrutta una casa

lunedì, 19 febbraio 2024

Piancogno (Brescia) – Nuova frana in via Vigne a Piancogno, masso finisce contro un’abitazione, per fortuna non sono rimaste coinvolte delle persone. L’allarme è scattato in mattinata e sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e Breno e per la frana è stato gravemente danneggiato uno stabile.

La zona è quella dove lo scorso 1 dicembre scorso massi di grosse dimensioni avevano distrutto una casa disabitata e danneggiato altre case con l’evacuazione di sei famiglie per complessive dieci persone. Nelle scorse settimane erano iniziati i lavori di sistemazione dell’area – grazie anche a fondi stanziati da Regione Lombardia – ed entro aprile dovevano essere conclusi.

Oggi la nuova frana che ha danneggiato una casa. Sono in in corso sopralluoghi del sindaco Francesco Sangalli e dei tecnici per valutare gli interventi.

di A. Pa.