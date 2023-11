Notte di Halloween sul Garda: ragazzi danneggiano casa, tre patenti ritirate

mercoledì, 1 novembre 2023

Dro (Trento) – Un gruppo di ragazzi è finito nei guai per aver sparato dei petardi e danneggiato una casa a Dro (Trento). Nella notte di Halloween sono stati potenziati i controlli sulle strade dell’Alto Garda, tra Torbole, Riva, Arco e Dro da parte delle Polizia locale: oltre ai ragazzini che hanno danneggiato un’abitazione, sono stati controllati più di 100 automobilisti e sono state ritirate tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, una perché scaduta di validità e altri autisti sanzionati per mancanza di documenti.

Inoltre un autista è passato con il rosso al semaforo ed è stato sanzionato. Un bilancio pesante per uan notte che doveva essere di festa.

Red. Cro.