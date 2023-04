Nord-Est, il bilancio dei controlli pasquali della PolFer

giovedì, 13 aprile 2023

Trento – 2000 controlli, 3 indagati e 3 minori rintracciati: il bilancio della Polizia di Stato in ambito ferroviario nella settimana di Pasqua nel Nord-Est.

I DATI

1985 persone controllate, tre indagate, tre minori rintracciati e quattro sanzioni amministrative elevate in materia di circolazione stradale e ferroviaria: è questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria svolta nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province Verona, Vicenza, Trento e Bolzano di competenza del Compartimento “per Verona ed il Trentino Alto Adige” nel periodo di Pasqua.

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 141 pattuglie nelle stazioni e cinque a bordo treno. 12 i convogli ferroviari vigilati. Sei i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. Tre i minori che si erano allontanati, chi da un paio di giorni dalla propria famiglia, chi da una Comunità di recupero o dal reparto di psichiatria infantile di un ospedale, rintracciati a bordo treno o nelle stazioni ferroviarie e riaffidati.

In particolare, sono stati scoperti in treni differenti due viaggiatori sprovvisti di biglietto per sé o per la “e-bike” al seguito. Il rifiuto rivolto ai capitreno di regolarizzare la propria posizione e di fornire le generalità ha originato l’intervento della Polizia Ferroviaria i cui operatori hanno proceduto a denunciare i due che nel frattempo avevano anche insultato il personale ferroviario.

Sorpreso in stazione con a carico l’obbligo del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, uno straniero è stato denunciato e, nel contempo, sanzionato per la violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria e per l’indebito stazionamento in area ferroviaria da dove è stato allontanato ai sensi della normativa sul “Daspo Urbano” in attesa dell’adozione, da parte dell’ufficio immigrazione della Questura scaligera, di una misura più rigorosa.