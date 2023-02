Non fa rientro a casa, in Alto Adige si cerca una donna di 43 anni

martedì, 28 febbraio 2023

Bolzano – Una donna di 43 anni, Christiane Maria Engl, residente a Terento (Bolzano) è scomparsa e sono state attivate le ricerche in Alto Adige e al confine. La denuncia di scomparsa è stata presentata dal marito ai carabinieri del comando provinciale di Bolzano, riferendo che la moglie era uscita di casa per recarsi a Brunico, poi non si è più fatta sentire. La sua auto è stata trovata parcheggiata alla stazione dei treni di Fortezza.

I carabinieri hanno diffuso identikit e foto di Christiane Maria Engl, alta 1,75, capelli castani, indossava al momento della scomparsa giacca nera e jeans blu. Chi avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine o chiamare il numero di emergenza 112.