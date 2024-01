Neonata deceduta all’ospedale di Desenzano, disposti accertamenti

martedì, 9 gennaio 2024

Desenzano del Garda (Brescia) – Prelevata dagli inquirenti la cartella clinica sulla morte di una bimba di soli due mesi per una sospetta bronchiolite. La Procura di Brescia ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause del decesso della piccola, che viveva a Castiglione delle Stiviere con i genitori originari della Romania e un fratellino che frequenta la prima elementare.

Secondo quanto finora ricostruito, le sue condizioni erano già complesse dalla nascita. Il quadro si sarebbe ulteriormente aggravato a causa della sospetta bronchiolite. Il peggioramento delle condizioni è avvenuto in modo repentino, non lasciando ai genitori se non il tempo di portarla in ospedale.

La direzione di Asst Garda con i sanitari della Pediatria dell’ospedale di Desenzano desiderano manifestare il loro profondo sentimento di vicinanza alla famiglia in relazione al decesso improvviso della piccola paziente di soli due mesi, avvenuto nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 2024. Malgrado la severità del caso clinico, la morte rappresenta sempre un evento inatteso che come tale verrà analizzato con la massima trasparenza mettendo in atto tutte le azioni utili ad approfondire la dinamica di quanto accaduto.

Red. Cro.