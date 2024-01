Nella Bergamasca due arresti per spaccio

mercoledì, 17 gennaio 2024

Orio al Serio (Bergamo) – I carabinieri della Sezione Operativa, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (Bergamo), hanno arrestato un 35enne pregiudicato ed un 33enne incensurato, entrambi di nazionalità marocchina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

I Carabinieri della Sezione Operativa, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, notavano due soggetti compiere dei movimenti sospetti nei pressi di un’autovettura che avevano lasciato nei parcheggi del Centro commerciale “Orio Center”. Pertanto i militari decidevano di fermare i soggetti per un controllo, nel corso del quale era palpabile lo stato d’agitazione dei due. Uno dei due veniva trovato in possesso di 1.035 euro in contanti, l’altro di 475 euro, sempre in contanti. Tale disponibilità di denaro insospettiva ulteriormente i militari.

L’apprensione dei due soggetti cresceva ulteriormente nel momento in cui i Carabinieri facevano comprendere agli stessi di essere a conoscenza dell’auto usata per raggiungere i parcheggi del centro commerciale e dalla quale erano stati visti scendere. Il motivo di tanta agitazione veniva presto scoperto. La perquisizione dell’auto, eseguita con l’ausilio dei cani antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, permetteva di rinvenire circa 90 grammi di cocaina suddivisa in 86 dosi già pronte per lo smercio. La perquisizione veniva estesa al domicilio dei due soggetti e, sebbene non venisse trovata ulteriore sostanza stupefacente, venivano sequestrati ulteriori 770 euro in contanti e diversi appunti sui quali erano annotati i proventi dell’attività di spaccio con cifre da capogiro.

I due cittadini marocchini venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Bergamo. In sede di interrogatorio di convalida il G.I.P. disponeva, per il 35enne l’obbligo di dimora nel comune di Albino e per il 33enne il divieto di dimora nel medesimo comune.