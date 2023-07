Nel Bresciano maxi sequestro di droga e cinque arresti

martedì, 4 luglio 2023

Coccaglio (Brescia) – Cinque arresti per spaccio di droga. Nella mattinata odierna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia, il personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Brescia, coadiuvato dai militari delle Compagnie di Chiari (Brescia), San Donato Milanese (Milano), Cantù (Como), Bergamo, Sondrio e da un’unità cinofila di Bergamo, ha dato esecuzione alla misura di applicazione della custodia cautelare, di cui 3 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia nei confronti di 5 indagati – presunti responsabili in concorso fra loro dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti – uno dei quali destinatario anche di un provvedimento di ritardato arresto in relazione a un pregresso episodio di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

L’indagine trae origine dall’arresto effettuato il 27 ottobre di due anni fa dal NORm della Compagnia di Chiari a carico di un cittadino di origini tunisine, il quale veniva trovato in possesso di circa 95 kg di hashish occultati presso un esercizio commerciale di sua proprietà, sito a Coccaglio (Brescia).

Lo sviluppo investigativo consentiva di individuare i proprietari della suddetta sostanza stupefacente, che era stata importata dalla Spagna. Inoltre, attraverso l’ausilio delle intercettazioni telefoniche e ambientali, di telecamere, unitamente ai contestuali e tradizionali servizi di osservazione e pedinamento, sono state individuate ulteriori persone coinvolte nel traffico illecito di droga, nonché un altro capannone a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) utilizzato dagli indagati per la custodia e lo stoccaggio di considerevoli quantità di sostanza stupefacente.

L’indagine ha permesso di sequestrare complessivamente 105 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish e di effettuare, nella flagranza del reato, anche 2 arresti nei Comuni di Brescia e Roseto degli Abruzzi (Teramo).

