Nel Bresciano fermato 48enne, guidava da 10 anni senza patente

giovedì, 5 gennaio 2023

Capriolo (Brescia) – Guida senza patente da dieci anni, scoperto dalla Polizia locale di Capriolo (Brescia). Un 48enne senegalese, in Italia da dieci anni, aveva acquistato l’auto per andare al lavoro, ma non aveva la patente. Durante un controllo della Polizia locale in Franciacorta è stato fermato: l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi, mente il 48enne dovrà pagare una sanzione di oltre 5.000 euro.

E’ il terzo caso che accade in poche settimane nel bresciano: i precedenti episodi erano stati scoperti nell’hinterland di Brescia da parte della Polizia Stradale.