Nel Bresciano arrestato 47enne per rapina

lunedì, 21 agosto 2023

Brescia – I carabinieri arrestano un quarantasettenne per rapina in flagranza di reato.

Sorpreso a rubare all’interno di un appartamento in via Milano, il presunto autore era stato visto allontanarsi dal proprietario dell’immobile e successivamente scavalcare la recinzione di un dormitorio sito in via Trivellini. Allertata la Centrale Operativa dei Carabinieri di Brescia, con la collaborazione della vittima del furto in appartamento che nel frattempo aveva ingaggiato una colluttazione con il presunto autore, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Brescia sono giunti sul posto e hanno arrestato il soggetto che, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso dei monili in oro sottratti all’interno dell’abitazione di via Milano, nonché due smartphone di altra provenienza furtiva.

Il Giudice del Tribunale di Brescia, nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare in carcere.